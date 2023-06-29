Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» на 2-3 года

«ПСЖ» собирается предложить новое соглашение Килиану Мбаппе.

Парижский клуб хочет продлить контракт с игроком на два-три года, пообещав продать его «Реалу» летом 2024-го.

Согласно правилам французской лиги, отступные в договоре прописывать нельзя, то есть обещание будет устным и не подкрепленным юридически.

В пятницу представители 24-летнего форварда, в том числе его мама, проведут переговоры с руководством «ПСЖ».