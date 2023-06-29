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    Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» на 2-3 года

    «ПСЖ» собирается предложить новое соглашение Килиану Мбаппе.

    Парижский клуб хочет продлить контракт с игроком на два-три года, пообещав продать его «Реалу» летом 2024-го.

    Согласно правилам французской лиги, отступные в договоре прописывать нельзя, то есть обещание будет устным и не подкрепленным юридически.

    В пятницу представители 24-летнего форварда, в том числе его мама, проведут переговоры с руководством «ПСЖ».

    • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
    • Килиан в Париже с 2017 года.
    • У него остался год контракта.

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    Источник: Marca

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    29.06.2023 20:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1626

      zarsm 2 часа назад

      Как он уже надоел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1316

      mama1991 2 часа назад

      сиди ото дальше. ща новенький марадонна появится, и про тебя забудут.

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