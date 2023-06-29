У Анчелотти возникли разногласия с руководством «Реала» из-за Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен трансферной политикой клуба.

Его главным требованием было подписание нового топ-форварда на замену ушедшему Кариму Бензема.

Пока мадридцы усилили позицию нападающего только 33-летним Хоселу, и есть риск, что больше покупок не будет.

от Гарри Кейна отказались из-за его цены

Килиана Мбаппе предпочитают забрать через год свободным агентом

Анчелотти считает, что ставка руководства «Реала» на будущую сделку по Мбаппе ставит под сомнение перспективы команды в сезоне-2023/24.

Окружение итальянца обсуждало возможность отставки в знак протеста, но сам тренер такой вариант не рассматривает.