У Анчелотти возникли разногласия с руководством «Реала» из-за Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен трансферной политикой клуба.
Его главным требованием было подписание нового топ-форварда на замену ушедшему Кариму Бензема.
Пока мадридцы усилили позицию нападающего только 33-летним Хоселу, и есть риск, что больше покупок не будет.
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Анчелотти считает, что ставка руководства «Реала» на будущую сделку по Мбаппе ставит под сомнение перспективы команды в сезоне-2023/24.
Окружение итальянца обсуждало возможность отставки в знак протеста, но сам тренер такой вариант не рассматривает.
Источник: The Athletic