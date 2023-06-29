Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • У Анчелотти возникли разногласия с руководством «Реала» из-за Мбаппе

    У Анчелотти возникли разногласия с руководством «Реала» из-за Мбаппе

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен трансферной политикой клуба.

    Его главным требованием было подписание нового топ-форварда на замену ушедшему Кариму Бензема.

    Пока мадридцы усилили позицию нападающего только 33-летним Хоселу, и есть риск, что больше покупок не будет.

    • от Гарри Кейна отказались из-за его цены
    • Килиана Мбаппе предпочитают забрать через год свободным агентом

    Анчелотти считает, что ставка руководства «Реала» на будущую сделку по Мбаппе ставит под сомнение перспективы команды в сезоне-2023/24.

    Окружение итальянца обсуждало возможность отставки в знак протеста, но сам тренер такой вариант не рассматривает.

    Новости по теме
    «Реал» назначил нового капитана вместо Бензема 2
    «Реал» согласился отдать Вальверде в «Ливерпуль», сумма трансфера – 90 миллионов 7
    Мбаппе договорился с «Реалом»: есть два сценария для трансфера 4
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 