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    «Бавария» готова заплатить рекордную сумму за Кейна

    «Бавария» собирается сделать новое предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна.

    По информации журналиста Бена Джейкобса, «Бавария» готова предложить за Кейна около 93 миллионов евро с учетом бонусов.

    Мюнхенский клуб никогда не платил так много – рекордным является трансфер Люки Эрнандеса из «Атлетико» в 2019 году за 80 миллионов евро.

    «Тоттенхэм» намерен отклонить все поступающие предложения по Кейну.

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Бена Джейкобса

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