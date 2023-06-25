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    Артета назвал лучшего тренера в мире

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил симпатию коллеге и соотечественнику Хосепу Гвардиоле.

    «Несомненно, Пеп для меня – лучший тренер. Он лучший во всем: в управлении командой, в умении прививать свои идеи, в умении выжимать из игроков все качества, в управлении матчем. Идеи Гвардиолы не стареют. Он гений.

    Этот «Манчестер Сити» невероятен. На команду приятно смотреть, она особенная.

    У нас отличные отношения с Пепом. Но на поле мы предельно сконцентрированы», – сказал Артета.

    • Микель до прихода в «Арсенал» в 2019 году работал в штабе Гвардиолы в «Сити».
    • Гвардиола привел в прошлом сезоне манчестерцев к треблу.
    • Испанец в Манчестере с 2016 года.

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    Источник: Marca

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