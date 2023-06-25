Артета назвал лучшего тренера в мире

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил симпатию коллеге и соотечественнику Хосепу Гвардиоле.

«Несомненно, Пеп для меня – лучший тренер. Он лучший во всем: в управлении командой, в умении прививать свои идеи, в умении выжимать из игроков все качества, в управлении матчем. Идеи Гвардиолы не стареют. Он гений.

Этот «Манчестер Сити» невероятен. На команду приятно смотреть, она особенная.

У нас отличные отношения с Пепом. Но на поле мы предельно сконцентрированы», – сказал Артета.