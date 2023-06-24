Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами

А в это время ----«Мы патриоты своей Родины»: Евгений Пригожин о бойцах ЧВК «Вагнер»Бойцы ЧВК «Вагнер» являются патриотами, поэтому они продолжат воевать. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Создатель ЧВК «Вагнер» высказался об обращении президента России Владимира Путина, в котором лидер говорил о предательстве.
«Мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК «Вагнер», и никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», – публикует аудиосообщение Пригожина его пресс-служба.
«Музыканты» против того, чтобы страна дальше жила в коррупции и бюрократии, сказал создатель «оркестра». Он напомнил, что бойцы ЧВК «Вагнер» принимали участие в боевых действиях в Африке.
В России будет усилена борьба с договорными матчами. Президент Владимир Путин подписал закон о манипулировании результатами спортивных соревнований.
Суть документа – теперь спортивные федерации смогут получать информацию о ставках лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах: спортсменами, судьями, тренерами и спортивными агентами.
- Сначала закон был принят Госдумой, а затем одобрен Советом Федерации.