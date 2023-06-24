Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами

В России будет усилена борьба с договорными матчами. Президент Владимир Путин подписал закон о манипулировании результатами спортивных соревнований.
Суть документа – теперь спортивные федерации смогут получать информацию о ставках лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах: спортсменами, судьями, тренерами и спортивными агентами.
- Сначала закон был принят Госдумой, а затем одобрен Советом Федерации.
Источник: официальный портал правовой информации