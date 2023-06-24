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    Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами

    В России будет усилена борьба с договорными матчами. Президент Владимир Путин подписал закон о манипулировании результатами спортивных соревнований.

    Суть документа – теперь спортивные федерации смогут получать информацию о ставках лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах: спортсменами, судьями, тренерами и спортивными агентами.

    • Сначала закон был принят Госдумой, а затем одобрен Советом Федерации.

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    Источник: официальный портал правовой информации

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    Сегодня, 18:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +128

      врете вы все 16 минут назад

      А в это время ----«Мы патриоты своей Родины»: Евгений Пригожин о бойцах ЧВК «Вагнер»Бойцы ЧВК «Вагнер» являются патриотами, поэтому они продолжат воевать. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
      Создатель ЧВК «Вагнер» высказался об обращении президента России Владимира Путина, в котором лидер говорил о предательстве.
      «Мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК «Вагнер», и никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», – публикует аудиосообщение Пригожина его пресс-служба.
      «Музыканты» против того, чтобы страна дальше жила в коррупции и бюрократии, сказал создатель «оркестра». Он напомнил, что бойцы ЧВК «Вагнер» принимали участие в боевых действиях в Африке.

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      Рейтинг: +128

      врете вы все > врете вы все 7 минут назад

      Тогда музыкантам говорили, что эта территория необходима, однако ее бросили. Кроме того, были разворованы средства, которые «Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной, мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, также разворовываются», – отметил основатель ЧВК «Вагнер».
      Пригожин уверен, что чиновники экономят боеприпасы для себя. Им снаряды необходимы для того, чтобы обороняться в случае атаки на Москву.
      «Они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк. При этом бьют по мирняку, потому что не попадают и бьют, куда попало. Поэтому мы патриоты», – подчеркнул Пригожин.


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      Рейтинг: +5455

      Питерский князь 22 минуты назад

      Если договорняков не будет, то срамрак опустится ниже первой лиги.
      Отправится в медиа футбол.
      :)))

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      Рейтинг: +128

      врете вы все 36 минут назад

      Ну эт понятно.Сейчас для пукина это самая важная проблема.

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      Рейтинг: +54

      Пингвины Антарктиды 1 час назад

      Надо проверить на полиграфе весь судейский корпус РФС на предмет договорняков

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