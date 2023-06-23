Сестра Роналду объяснила, почему Криштиану ни разу не пил алкоголь

Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, объяснила, почему ее брат не пьет алкоголь.

«Он твeрдо решил, что не будет чьей-то тенью. Что не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю, – и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного.

Он хотел добраться до вершины мира и вбил себе в голову, что на этом пути к звeздам он никогда не забудет, откуда он вышел», – написала Авейру в соцсетях.