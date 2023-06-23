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    • Сестра Роналду объяснила, почему Криштиану ни разу не пил алкоголь

    Сестра Роналду объяснила, почему Криштиану ни разу не пил алкоголь

    Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, объяснила, почему ее брат не пьет алкоголь.

    «Он твeрдо решил, что не будет чьей-то тенью. Что не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю, – и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного.

    Он хотел добраться до вершины мира и вбил себе в голову, что на этом пути к звeздам он никогда не забудет, откуда он вышел», – написала Авейру в соцсетях.

    • Накануне Криштиану провел 200-й матч за Португалию – это мировой рекорд.
    • У Роналду 5 «Золотых мячей».
    • У него контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3709

      acor94 2 часа назад

      Обычная детская травма.

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