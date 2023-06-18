Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Британский журналист Браун: «Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ»

    Британский журналист Браун: «Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ»

    Британский журналист Daily Mail Пол Браун подтвердил, что нападающего ЦСКА Федора Чалова хотели видеть в АПЛ.

    «Правда ли, что к Чалову был интерес из АПЛ? Да, пару лет назад Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ, но сейчас интереса нет. Как и к любому другому российскому игроку. На этот рынок в Англии не ориентируются», – сказал Браун.

    • Сообщалось, что в 2019 году предложение по Чалову отправлял «Кристал Пэлас», оно было отклонено.
    • Игрок стоит 12 миллионов евро.
    • Чалов – 3-й бомбардир минувшего сезона РПЛ (19 голов).

    Новости по теме
    Чалов проводит отпуск в Риме 7
    Сборная самых дорогих игроков РПЛ от Transfermarkt 6
    Два турецких топ-клуба интересуются Чаловым 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      vaisboston 29 минут назад

      Было и прошло ,так всегда бывает.
      Песенка группы Вирус.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 