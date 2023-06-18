Британский журналист Браун: «Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ»

Британский журналист Daily Mail Пол Браун подтвердил, что нападающего ЦСКА Федора Чалова хотели видеть в АПЛ.
«Правда ли, что к Чалову был интерес из АПЛ? Да, пару лет назад Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ, но сейчас интереса нет. Как и к любому другому российскому игроку. На этот рынок в Англии не ориентируются», – сказал Браун.
- Сообщалось, что в 2019 году предложение по Чалову отправлял «Кристал Пэлас», оно было отклонено.
- Игрок стоит 12 миллионов евро.
- Чалов – 3-й бомбардир минувшего сезона РПЛ (19 голов).
Источник: «РБ Спорт»