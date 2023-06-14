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    • Пушилин: «Шахтер» обязательно будет играть на «Донбасс Арене» в чемпионате России»

    Пушилин: «Шахтер» обязательно будет играть на «Донбасс Арене» в чемпионате России»

    Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о будущем стадиона «Донбасс Арена».

    – Стадион поврежден, но повреждения не глобальные. Безусловно, в наших планах его восстановить, как только представится такая возможность с учетом безопасности.

    – Дмитрий Чернышенко говорил, что хотел бы видеть «Шахтер» и «Зенита» в решающем матче чемпионата России. Это реальность или отдаленное будущее?

    – Мы с 2014 года не боимся мечтать, и зачастую наши мечты реализуются. Безусловно, пока для нас мечта – восстановить в полном объеме «Шахтер», но конкретные шаги для этого делаются. Чернышенко абсолютно точно обозначил наши цели и задачи.

    На «Донбасс Арене» «Шахтер» будет играть, он обязательно будет играть в чемпионате России, но всему свое время.

    Футбол точно востребован на территории Донбасса, любим его жителями. И эти потребности для наших граждан будут закрыты.

    – Крымские клубы долгие годы ждали возможности играть в чемпионате России. У клубов из ДНР сколько этот путь займет?

    – Ситуация несколько поменялась, и с учетом более агрессивных действий стран Запада в отношении российского футбола в том числе.

    Поэтому условия изменены; думаю, столь долгого времени, как это происходило с крымскими клубами, (не будет), мы пойдем по другому сценарию

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +331

      RedMaksim97 6 минут назад

      Интересно, свой путь к РПЛ Шахтер будет начинать с низших лиг? Или как? И играть за Шахтер будут паспортисты наши? Думаю, что это будет не тот Шахтер, который был в чемпионате Украины и брал кубок УЕФА

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      Рейтинг: +5327

      Питерский князь 10 минут назад

      Сергей анатольевич палкин не разделяет твои взгяды.
      Но это его проблемы.
      Это просто о том, что финансирование и Шахтера Д. Будет тепеть меньше чем раньше.
      Будет обычное Динамо Брянск.

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      Рейтинг: +331

      RedMaksim97 > Питерский князь 5 минут назад

      Что-то типа Урала будут, наверное

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