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  • Пушилин: «Шахтер» обязательно будет играть на «Донбасс Арене» в чемпионате России»

Пушилин: «Шахтер» обязательно будет играть на «Донбасс Арене» в чемпионате России»

14 июня 2023, 17:55
14

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о будущем стадиона «Донбасс Арена».

– Стадион поврежден, но повреждения не глобальные. Безусловно, в наших планах его восстановить, как только представится такая возможность с учетом безопасности.

– Дмитрий Чернышенко говорил, что хотел бы видеть «Шахтер» и «Зенита» в решающем матче чемпионата России. Это реальность или отдаленное будущее?

– Мы с 2014 года не боимся мечтать, и зачастую наши мечты реализуются. Безусловно, пока для нас мечта – восстановить в полном объеме «Шахтер», но конкретные шаги для этого делаются. Чернышенко абсолютно точно обозначил наши цели и задачи.

На «Донбасс Арене» «Шахтер» будет играть, он обязательно будет играть в чемпионате России, но всему свое время.

Футбол точно востребован на территории Донбасса, любим его жителями. И эти потребности для наших граждан будут закрыты.

– Крымские клубы долгие годы ждали возможности играть в чемпионате России. У клубов из ДНР сколько этот путь займет?

– Ситуация несколько поменялась, и с учетом более агрессивных действий стран Запада в отношении российского футбола в том числе.

Поэтому условия изменены; думаю, столь долгого времени, как это происходило с крымскими клубами, (не будет), мы пойдем по другому сценарию

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Шахтер
Комментарии (14)
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RedMaksim97
1686755219
Интересно, свой путь к РПЛ Шахтер будет начинать с низших лиг? Или как? И играть за Шахтер будут паспортисты наши? Думаю, что это будет не тот Шахтер, который был в чемпионате Украины и брал кубок УЕФА
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alex1951
1686758370
Оптимист Пушилин раньше откинется ,прежде ,чем дождется этого светлого дня.... И даже помечтав на эту тему ,можно смело сказать - это будет ,,сбродный,, Шахтер ,не имеющий ничего общего с истинным Шахтером...
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jet andy
1686760265
Жулик Пушилин, который был прихвостнем жулика Мавроди в МММ, мечтает о несбыточном.
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Amorphis
1686763573
Сколько тврарей снизу апатриотично рассуждают однако, 3.14здуйте на спортс и лижите Байдену жоппу!
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яцык
1686766078
Не тот шахтер.ее те игроки.не те финансы.есть еще зоря мариуполь
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portero
1686767342
МММ тоже огромные пооценты обещал.....
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BRO_football
1686774031
Настоящий Шахтер уже давно свалил на запад Украины и вряд ли вернётся. Перспективы быть забаненым наравне с российскими клубами, вряд ли тому поспособствует, а даже наоборот. Если и будет какой Шахтер играть на Донбасс Арене, то только новый клуб с таким же названием
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