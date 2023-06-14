Пушилин: «Шахтер» обязательно будет играть на «Донбасс Арене» в чемпионате России»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о будущем стадиона «Донбасс Арена».

– Стадион поврежден, но повреждения не глобальные. Безусловно, в наших планах его восстановить, как только представится такая возможность с учетом безопасности.

– Дмитрий Чернышенко говорил, что хотел бы видеть «Шахтер» и «Зенита» в решающем матче чемпионата России. Это реальность или отдаленное будущее?

– Мы с 2014 года не боимся мечтать, и зачастую наши мечты реализуются. Безусловно, пока для нас мечта – восстановить в полном объеме «Шахтер», но конкретные шаги для этого делаются. Чернышенко абсолютно точно обозначил наши цели и задачи.

На «Донбасс Арене» «Шахтер» будет играть, он обязательно будет играть в чемпионате России, но всему свое время.

Футбол точно востребован на территории Донбасса, любим его жителями. И эти потребности для наших граждан будут закрыты.

– Крымские клубы долгие годы ждали возможности играть в чемпионате России. У клубов из ДНР сколько этот путь займет?

– Ситуация несколько поменялась, и с учетом более агрессивных действий стран Запада в отношении российского футбола в том числе.

Поэтому условия изменены; думаю, столь долгого времени, как это происходило с крымскими клубами, (не будет), мы пойдем по другому сценарию