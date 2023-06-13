Роналду прокомментировал переход Бензема в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о чемпионате Саудовской Аравии.

«Переход Бензема в «Аль-Иттихад» меня не удивил. Безумно рад видеть, что люди во всeм мире смотрят Саудовскую лигу.

Верю, что лига будет продолжать развиваться и футболисты из европейских лиг будут приезжать сюда», – сказал Роналду.