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    Роналду прокомментировал переход Бензема в «Аль-Иттихад»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о чемпионате Саудовской Аравии.

    «Переход Бензема в «Аль-Иттихад» меня не удивил. Безумно рад видеть, что люди во всeм мире смотрят Саудовскую лигу.

    Верю, что лига будет продолжать развиваться и футболисты из европейских лиг будут приезжать сюда», – сказал Роналду.

    • Роналду зимой присоединился к «Аль-Насру» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
    • Он связан с саудовским клубом договором до 30 июня 2025 года.
    • В активе нападающего 14 голов и 2 ассиста в 19 матчах.

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    Источник: FourFourTwo

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