Роналду прокомментировал переход Бензема в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о чемпионате Саудовской Аравии.
«Переход Бензема в «Аль-Иттихад» меня не удивил. Безумно рад видеть, что люди во всeм мире смотрят Саудовскую лигу.
Верю, что лига будет продолжать развиваться и футболисты из европейских лиг будут приезжать сюда», – сказал Роналду.
- Роналду зимой присоединился к «Аль-Насру» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
- Он связан с саудовским клубом договором до 30 июня 2025 года.
- В активе нападающего 14 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
Источник: FourFourTwo