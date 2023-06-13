Стала известна реакция «ПСЖ» на письмо Мбаппе о нежелании продлевать контракт

Боссы «ПСЖ» пришли в ярость из-за письма нападающего Килиана Мбаппе, который сообщил о нежелании продлевать контракт с клубом.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, для «ПСЖ» стало сюрпризом время, когда Мбаппе сообщил о своем решении. Однако, у клуба есть план действий на случай ухода Мбаппе этим летом.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
- Год назад француз отказал «Реалу», но мадридский клуб сохраняет к нему интерес.
Источник: твиттер Фабрицио Романо