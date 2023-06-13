Стала известна реакция «ПСЖ» на письмо Мбаппе о нежелании продлевать контракт

Боссы «ПСЖ» пришли в ярость из-за письма нападающего Килиана Мбаппе, который сообщил о нежелании продлевать контракт с клубом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, для «ПСЖ» стало сюрпризом время, когда Мбаппе сообщил о своем решении. Однако, у клуба есть план действий на случай ухода Мбаппе этим летом.