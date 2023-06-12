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    • Тренер «Зенита» рассказал, как изменилась раздевалка клуба после ухода Дзюбы

    Тренер «Зенита» рассказал, как изменилась раздевалка клуба после ухода Дзюбы

    Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал об изменении атмосферы в клубе после ухода нападающего Артема Дзюбы.

    «Стала ли лучше атмосфера в раздевалке «Зенита», когда ушeл Дзюба? Стало проще, сейчас все ребята шутят.

    Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных. А то, что раздевалка стала более спокойной и сильной – это факт», – сказал Оливейра в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Его контракт действует еще год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1135

      SuperNils 24 минуты назад

      Короче, везде хорошо, где дзюбы нет.

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      Рейтинг: +121

      baden1969 37 минут назад

      Дзюба теперь - это проблема Локо. Футболист неплохой, но момент, когда нужно было не только обучать, но и воспитывать, почему-то пропущен. Это возраст, как минимум, с 7 до 21 года.

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      Рейтинг: +972

      Номэд 1 час назад

      Дзюпа всю раздевалку в страхе держал. Ибо все помнят, что он сделал с азмуном. Хотя для вшиво-петерастного клуба это должно быть нормально.

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      Рейтинг: +5339

      Питерский князь 1 час назад

      Дзюба перестал дрочить в черном углу.
      Теперь, он этим Локо напрягает.
      :)))

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