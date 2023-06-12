Тренер «Зенита» рассказал, как изменилась раздевалка клуба после ухода Дзюбы

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал об изменении атмосферы в клубе после ухода нападающего Артема Дзюбы.

«Стала ли лучше атмосфера в раздевалке «Зенита», когда ушeл Дзюба? Стало проще, сейчас все ребята шутят.

Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных. А то, что раздевалка стала более спокойной и сильной – это факт», – сказал Оливейра в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Его контракт действует еще год.

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