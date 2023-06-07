Кокорин посетит финал Лиги конференций

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в Праге, где посетит финал Лиги конференций против «Вест Хэма».

«Думаю, «Фиорентина» победит. Надеюсь на это. Это будет огромным достижением.

Поддержу своих партнеров. Хочу насладиться матчем», – сказал Кокорин.