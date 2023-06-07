Кокорин посетит финал Лиги конференций

Удачи, Саша! Но учти: "Вэст Хэм" - это не чиновник Пак, "молотобойцы" от удара стулом не падают, могут так оттеребонькать...Болею за "работяг"!!!
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в Праге, где посетит финал Лиги конференций против «Вест Хэма».
«Думаю, «Фиорентина» победит. Надеюсь на это. Это будет огромным достижением.
Поддержу своих партнеров. Хочу насладиться матчем», – сказал Кокорин.
- Матч начнется в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Кокорин в минувшем сезоне был в аренде в кипрском «Арисе».