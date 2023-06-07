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    Кокорин посетит финал Лиги конференций

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в Праге, где посетит финал Лиги конференций против «Вест Хэма».

    «Думаю, «Фиорентина» победит. Надеюсь на это. Это будет огромным достижением.

    Поддержу своих партнеров. Хочу насладиться матчем», – сказал Кокорин.

    • Матч начнется в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Кокорин в минувшем сезоне был в аренде в кипрском «Арисе».

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    Источник: Fiorentina News

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    07.06.2023 20:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +145

      witalik 11 часов назад

      Удачи, Саша! Но учти: "Вэст Хэм" - это не чиновник Пак, "молотобойцы" от удара стулом не падают, могут так оттеребонькать...Болею за "работяг"!!!

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