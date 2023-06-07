Хаджи сообщил прогноз на восстановление Гаврилова

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, в каком состоянии находится экс-игрок московского клуба Юрий Гаврилов после перенесенного инсульта.

«Все нормально, он уже сам ходит, я говорил с ним по телефону. Завтра будет операция на сонной артерии. После этого будут разные мероприятия, но все от него зависит, потому что инсульт лечится при условии того, что сам больной старается вылечиться. Все зависит от него, прогнозы положительные», – сказал Хаджи.