Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Появились фото мяча Лиги чемпионов на следующий сезон

    Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть мяч в следующем розыгрыше ЛЧ.

    Его начнут использовать на последних стадиях квалификации главного еврокубка, а затем во время группового этапа.

    Новый мяч сочетает в себе белую основу с современными панелями в виде звезд. Его производитель – компания adidas.

    • В этом сезоне Лигу чемпионов выиграет либо «Интер», либо «Манчестер Сити».
    • Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

    Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику

    Новости по теме
    Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Интер»: финал Лиги чемпионов, 10 июня 2023
    Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику 15
    Хорошо следили за этим сезоном ЛЧ? Тест на внимательность перед главным матчем года 2
    Источник: Footy Headlines

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2023 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      НедраЧили 4 часа назад

      красивый, минималистичный, а то цветные надоели

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 