Появились фото мяча Лиги чемпионов на следующий сезон

Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть мяч в следующем розыгрыше ЛЧ.
Его начнут использовать на последних стадиях квалификации главного еврокубка, а затем во время группового этапа.
Новый мяч сочетает в себе белую основу с современными панелями в виде звезд. Его производитель – компания adidas.
- В этом сезоне Лигу чемпионов выиграет либо «Интер», либо «Манчестер Сити».
- Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.
Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику
Источник: Footy Headlines