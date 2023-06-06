Появились фото мяча Лиги чемпионов на следующий сезон

Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть мяч в следующем розыгрыше ЛЧ.

Его начнут использовать на последних стадиях квалификации главного еврокубка, а затем во время группового этапа.

Новый мяч сочетает в себе белую основу с современными панелями в виде звезд. Его производитель – компания adidas.

В этом сезоне Лигу чемпионов выиграет либо «Интер», либо «Манчестер Сити».

Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

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