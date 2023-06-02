«Я играл на высшем уровне 20 лет – это не случайность»: Роналду поделился секретом успеха

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл секрет своего успеха.
«Мои партнеры по команде почувствовали мой образ жизни, то, как я работаю, мою дисциплину и трудовую этику. Это не просто случайность, что я играл на самом высоком уровне в течение 20 лет.
Говорят о генетике. Генетика важна, да, но есть и другие факторы, которые не менее важны, такие как эпигенетика, то есть то, что вы делаете со своей генетикой.
Игра в футбол – это стиль жизни. Мы всегда должны быть целеустремленными, сконцентрированными и предельно профессиональными – это как минимум.
Чтобы иметь возможность воплощать все это, нужно быть в наилучшей возможной форме», – сказал Роналду в интервью пресс-службе саудовской лиги.
- В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
- Криштиану стал в Саудовской Аравии самым высокооплачиваемым игроком в истории.
Источник: Sports.ru