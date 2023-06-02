«Я играл на высшем уровне 20 лет – это не случайность»: Роналду поделился секретом успеха

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл секрет своего успеха.

«Мои партнеры по команде почувствовали мой образ жизни, то, как я работаю, мою дисциплину и трудовую этику. Это не просто случайность, что я играл на самом высоком уровне в течение 20 лет.

Говорят о генетике. Генетика важна, да, но есть и другие факторы, которые не менее важны, такие как эпигенетика, то есть то, что вы делаете со своей генетикой.

Игра в футбол – это стиль жизни. Мы всегда должны быть целеустремленными, сконцентрированными и предельно профессиональными – это как минимум.

Чтобы иметь возможность воплощать все это, нужно быть в наилучшей возможной форме», – сказал Роналду в интервью пресс-службе саудовской лиги.