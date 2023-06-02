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    • «Я играл на высшем уровне 20 лет – это не случайность»: Роналду поделился секретом успеха

    «Я играл на высшем уровне 20 лет – это не случайность»: Роналду поделился секретом успеха

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду раскрыл секрет своего успеха.

    «Мои партнеры по команде почувствовали мой образ жизни, то, как я работаю, мою дисциплину и трудовую этику. Это не просто случайность, что я играл на самом высоком уровне в течение 20 лет.

    Говорят о генетике. Генетика важна, да, но есть и другие факторы, которые не менее важны, такие как эпигенетика, то есть то, что вы делаете со своей генетикой.

    Игра в футбол – это стиль жизни. Мы всегда должны быть целеустремленными, сконцентрированными и предельно профессиональными – это как минимум.

    Чтобы иметь возможность воплощать все это, нужно быть в наилучшей возможной форме», – сказал Роналду в интервью пресс-службе саудовской лиги.

    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
    • Криштиану стал в Саудовской Аравии самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: Sports.ru

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    02.06.2023 10:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +717

      111ax 2 июня, 11:51

      как и в любом деле - надо пахать конкретно чтобы достичь высот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24766

      DOCTOR PENALTY 2 июня, 11:25

      Непросто жить такой жизнью, хотя внешняя её сторона выглядит блестяще. """

      1
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