Роналду назвал три вещи, которые нужно улучшить в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» криштиану роналду рассказал, как улучшить чемпионат Саудовской Аравии.
«Нужно ещe немного улучшить инфраструктуру, а также судей и VAR. Думаю система должна быть быстрее. Такие мелочи ещe надо доработать», – цитирует Роналду Record.
- На прошлой неделе «Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство.
- В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
- Криштиану стал в Саудовской Аравии самым высокооплачиваемым игроком в истории.
Источник: «Чемпионат»