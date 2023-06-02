Роналду назвал три вещи, которые нужно улучшить в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» криштиану роналду рассказал, как улучшить чемпионат Саудовской Аравии.

«Нужно ещe немного улучшить инфраструктуру, а также судей и VAR. Думаю система должна быть быстрее. Такие мелочи ещe надо доработать», – цитирует Роналду Record.