Роналду назвал главную проблему, с которой столкнулся в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в чемпионате Саудовской Аравии.

«Всегда есть некоторые трудности, но и в европейском футболе тоже.

Возможно, тот факт, что в Европе мы больше тренируемся утром, а здесь мы тренируемся днeм или даже вечером, когда период Рамадана. Когда начинался Рамадан, мы тренировались иногда в 22 часа, что для меня очень странно.

Это совершенно разные переживания, воспоминания и ситуации, и мне нравится жить такими вещами, потому что мы в конечном итоге учимся у этих новых культур. Это сложно, да», – цитирует Роналду Record.