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    • Роналду назвал главную проблему, с которой столкнулся в Саудовской Аравии

    Роналду назвал главную проблему, с которой столкнулся в Саудовской Аравии

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в чемпионате Саудовской Аравии.

    «Всегда есть некоторые трудности, но и в европейском футболе тоже.

    Возможно, тот факт, что в Европе мы больше тренируемся утром, а здесь мы тренируемся днeм или даже вечером, когда период Рамадана. Когда начинался Рамадан, мы тренировались иногда в 22 часа, что для меня очень странно.

    Это совершенно разные переживания, воспоминания и ситуации, и мне нравится жить такими вещами, потому что мы в конечном итоге учимся у этих новых культур. Это сложно, да», – цитирует Роналду Record.

    • На прошлой неделе «Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство.
    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
    • Криштиану стал в Саудовской Аравии самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.06.2023 07:36
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