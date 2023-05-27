Серия А. «Рома» проиграла «Фиорентине» (1:2) и лишилась шансов на топ-4

«Рома» в 37-м, предпоследнем, туре Серии А проиграла в гостях «Фиорентине». Флорентийцы к 85-й минуте уступали.

Римляне лишились на попадание в Лигу чемпионов через чемпионат. Теперь команда Жозе Моуринью сыграет в ЛЧ в следующем сезоне только в случае победы в финале Лиги Европы против «Севильи» (31 мая).

«Фиорентина» идет на девятом месте. Она 7 июня сыграет в финале Лиги конференций с «Вест Хэмом».

Италия. Серия А. 37-й тур

Фиорентина – Рома – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эль-Шаарави, 11; 1:1 – Йович, 85; 2:1 – Иконе, 88.

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