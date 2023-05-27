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    • Теннисист Медведев прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге

    Теннисист Медведев прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге

    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о шансах «Баварии» стать чемпионом Германии.

    • Сегодня пройдет 34-й тур Бундеслиги.
    • Дортмундская «Боруссия» лидирует с 2-очковым отрывом и финиширует первой в случае победы над «Майнцем».
    • Параллельно «Бавария» встретится с «Кельном».
    • Медведев болеет за мюнхенскую команду.

    «Да, я думаю, у меня будет время [посмотреть матч]. Я тренируюсь примерно в 14:00 по местному времени, так что, думаю, у меня будет время хотя бы посмотреть второй тайм.

    Но сейчас речь идeт скорее о дортмундской «Боруссии», чем о «Баварии». Да, у них были трудные времена, но мне всe равно нравится смотреть их матчи. Если они не выиграют, я наверняка буду разочарован.

    Но я люблю смотреть, мне просто нравится следить за этим. Это то, что заставляет мой разум расслабляться перед матчами.

    Например, я смотрел встречу «Баварии» с «РБ Лейпциг» непосредственно перед игрой со Стефаносом Циципасом в Риме, потому что дождь шeл, шeл и шeл.

    Конечно, я был разочарован, но мне всe равно нравится наблюдать за мюнхенцами. Мне нравится поддерживать их. Надеюсь, они смогут победить», – заявил Медведев.

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    Источник: «Чемпионат»

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