Теннисист Медведев прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о шансах «Баварии» стать чемпионом Германии.

Сегодня пройдет 34-й тур Бундеслиги.

Дортмундская «Боруссия» лидирует с 2-очковым отрывом и финиширует первой в случае победы над «Майнцем».

Параллельно «Бавария» встретится с «Кельном».

Медведев болеет за мюнхенскую команду.

«Да, я думаю, у меня будет время [посмотреть матч]. Я тренируюсь примерно в 14:00 по местному времени, так что, думаю, у меня будет время хотя бы посмотреть второй тайм.

Но сейчас речь идeт скорее о дортмундской «Боруссии», чем о «Баварии». Да, у них были трудные времена, но мне всe равно нравится смотреть их матчи. Если они не выиграют, я наверняка буду разочарован.

Но я люблю смотреть, мне просто нравится следить за этим. Это то, что заставляет мой разум расслабляться перед матчами.

Например, я смотрел встречу «Баварии» с «РБ Лейпциг» непосредственно перед игрой со Стефаносом Циципасом в Риме, потому что дождь шeл, шeл и шeл.

Конечно, я был разочарован, но мне всe равно нравится наблюдать за мюнхенцами. Мне нравится поддерживать их. Надеюсь, они смогут победить», – заявил Медведев.