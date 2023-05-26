Лапорта: «У «Барселоны» после реконструкции будет лучший стадион в мире»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о реконструкции «Камп Ноу».
«У нас после реконструкции будет лучший стадион в мире. Мы сохраним первые две трибуны, это уникальный храм с панорамным видом.
Третья трибуна станет более комфортной и безопасной. Прикроем людей от дождя.
У нас будет хорошая команда на поле. С Педри, Гави, Нестором Араухо, Алексом Бальде – нашими ориентирами на будущее», – сказал Лапорта.
- На время реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» будет играть на Олимпийском стадионе.
- «Барселона» в этом сезоне впервые с 2019 года выиграла Примеру.
- Новый сезон стартует в августе.
Источник: Sport.es