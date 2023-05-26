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    • Лапорта: «У «Барселоны» после реконструкции будет лучший стадион в мире»

    Лапорта: «У «Барселоны» после реконструкции будет лучший стадион в мире»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о реконструкции «Камп Ноу».

    «У нас после реконструкции будет лучший стадион в мире. Мы сохраним первые две трибуны, это уникальный храм с панорамным видом.

    Третья трибуна станет более комфортной и безопасной. Прикроем людей от дождя.

    У нас будет хорошая команда на поле. С Педри, Гави, Нестором Араухо, Алексом Бальде – нашими ориентирами на будущее», – сказал Лапорта.

    • На время реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» будет играть на Олимпийском стадионе.
    • «Барселона» в этом сезоне впервые с 2019 года выиграла Примеру.
    • Новый сезон стартует в августе.

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    Источник: Sport.es

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    26.05.2023 23:44
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