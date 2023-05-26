Лапорта: «У «Барселоны» после реконструкции будет лучший стадион в мире»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о реконструкции «Камп Ноу».

«У нас после реконструкции будет лучший стадион в мире. Мы сохраним первые две трибуны, это уникальный храм с панорамным видом.

Третья трибуна станет более комфортной и безопасной. Прикроем людей от дождя.

У нас будет хорошая команда на поле. С Педри, Гави, Нестором Араухо, Алексом Бальде – нашими ориентирами на будущее», – сказал Лапорта.