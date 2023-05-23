Хаджи: «Соболев заболевает – надо сводить его к психологу»

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи оценил жест нападающего Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).

Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«Поступок Соболева – это ужас и безобразие. Нельзя себя так вести. Наверное, его дисквалифицируют не меньше чем на пять игр. Своим действием он подвeл команду – просто безобразная выходка.

В «Спартаке» таких вещей быть не должно. Соболев сто процентов проведeт остаток сезона в отпуске: две игры – это минимальное наказание. Боюсь, как как бы дисквалификация не распространилась и на следующий сезон.

Вроде Соболев хороший парень: улыбается, нормально общается. Но это распущенность и невоспитанность… Непонятно, какие сдвиги у него в голове. Надо сводить его к психологу. Может быть, заболевает и футбол ему противопоказан.

Все понимают, что Роша показал жест судье в целях объяснения, но зачем? Ведь он тоже повторил неприличное действие. Наверное, его красную карточку не отменят, но срок дисквалификации будет меньше, чем у Соболева», – сказал Хаджи.