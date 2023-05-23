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    • «Команда-пустышка, которой не должно быть даже в топ-4 РПЛ»: Селюк – о «Ростове»

    «Команда-пустышка, которой не должно быть даже в топ-4 РПЛ»: Селюк – о «Ростове»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит, что «Ростов» финиширует вторым в чемпионате России.

    «Ростов» уже не станет вторым, да и вообще нужно сказать, что они не должны быть даже в четверке.

    «Ростов» – команда-пустышка, они забрались наверх только благодаря судейским решениях в их пользу. Я говорю о 17 пенальти.

    У них три матча, где не было ни одного забитого гола – три поражения подряд. В этих матчах команда не била пенальти.

    Вот и все. Они не заслужили второе место», – сказал Селюк.

    • «Ростов» набрал 50 очков в 28 турах РПЛ.
    • Они идут на 4-м месте, отставая от «Спартака» на 3 балла, от ЦСКА – на 4.
    • В чемпионате осталось сыграть 2 тура.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8354

      Беспонтий 41 минуту назад

      и всем понятной злобой изнывая..)

      не удалось в ростове селюку
      подвесить на просушку свои яя

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14761

      Алексей З 51 минуту назад

      Похоже личная обида.
      По сути может и верно , но форма вызывающая.

      2
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      Рейтинг: +55893

      MaxRnD 1 час назад

      Видно когда-то не получилось впарить Ростову какой-то футбольный отброс, а теперь вдруг жулику вспомнилось и люто заполыхало ? ))

      3
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      Рейтинг: +478

      НикКин 1 час назад

      Селюк как агент пустышка да и как человек слов много а дел мало только и может как в каждой бочке затычка бла бла бла

      1
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