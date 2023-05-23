«Команда-пустышка, которой не должно быть даже в топ-4 РПЛ»: Селюк – о «Ростове»

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит, что «Ростов» финиширует вторым в чемпионате России.

«Ростов» уже не станет вторым, да и вообще нужно сказать, что они не должны быть даже в четверке.

«Ростов» – команда-пустышка, они забрались наверх только благодаря судейским решениях в их пользу. Я говорю о 17 пенальти.

У них три матча, где не было ни одного забитого гола – три поражения подряд. В этих матчах команда не била пенальти.

Вот и все. Они не заслужили второе место», – сказал Селюк.