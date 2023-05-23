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  • «Команда-пустышка, которой не должно быть даже в топ-4 РПЛ»: Селюк – о «Ростове»

«Команда-пустышка, которой не должно быть даже в топ-4 РПЛ»: Селюк – о «Ростове»

23 мая 2023, 13:17
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк не верит, что «Ростов» финиширует вторым в чемпионате России.

«Ростов» уже не станет вторым, да и вообще нужно сказать, что они не должны быть даже в четверке.

«Ростов» – команда-пустышка, они забрались наверх только благодаря судейским решениях в их пользу. Я говорю о 17 пенальти.

У них три матча, где не было ни одного забитого гола – три поражения подряд. В этих матчах команда не била пенальти.

Вот и все. Они не заслужили второе место», – сказал Селюк.

  • «Ростов» набрал 50 очков в 28 турах РПЛ.
  • Они идут на 4-м месте, отставая от «Спартака» на 3 балла, от ЦСКА – на 4.
  • В чемпионате осталось сыграть 2 тура.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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НикКин
1684837656
Селюк как агент пустышка да и как человек слов много а дел мало только и может как в каждой бочке затычка бла бла бла
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MaxRnD
1684838104
Видно когда-то не получилось впарить Ростову какой-то футбольный отброс, а теперь вдруг жулику вспомнилось и люто заполыхало ? ))
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Беспонтий
1684839367
и всем понятной злобой изнывая..) не удалось в ростове селюку подвесить на просушку свои яя
Ответить
zarsm
1684851876
Ля гнида)
Ответить
Sany-116
1684858510
Альфонс вонючий это ты пустышка.
Ответить
OlegMilleniumDaveBoiko198
1684907011
Агент, который даже не заслуживает названия "Утырок"...
Ответить
nominum
1684921180
Селюк говнюк
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