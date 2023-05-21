Производитель бытовой техники Philips со следующего сезона станет спонсором «Барселоны». Как пишет Managing Barca со ссылкой на журналиста испанской газеты Mundo Deportivo Фернандо Поло, соглашение рассчитано на пять сезонов.

Название бренда будет размещено на рукавах игровых маек.

За каждый сезон спонсорства «Барселона» будет получать 8-14 миллионов евро. Кроме того, производитель обеспечит весь стадион «Камп Ноу» телевизорами собственного производства.