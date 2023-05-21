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    • «Филипс» станет спонсором «Барселоны» – бренд будет размещен на форме

    «Филипс» станет спонсором «Барселоны» – бренд будет размещен на форме

    Производитель бытовой техники «Филипс» со следующего сезона станет спонсором «Барселоны». Как пишет Managing Barca со ссылкой на журналиста испанской газеты Mundo Deportivo Фернандо Поло, соглашение рассчитано на пять сезонов.

    Название бренда будет размещено на рукавах игровых маек.

    За каждый сезон спонсорства «Барселона» будет получать 8-14 миллионов евро. Кроме того, производитель обеспечит весь стадион «Камп Ноу» телевизорами собственного производства.

    • «Барселона» в этом сезоне впервые с 2019 года выиграла Примеру.

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    Источник: твиттер Managing Barca

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