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    • Анчелотти и Перес провели первую встречу после разгрома «Реала» от «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ

    Анчелотти и Перес провели первую встречу после разгрома «Реала» от «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ

    В пятницу утром президент «Реала» Флорентино Перес встретился с Карло Анчелотти.

    Они не разговаривали после болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (1:1, 0:4) на стадии 1/2 финала.

    Перес заверил главного тренера, что не уволит его по окончании сезона.

    Они проанализировали поражение на «Этихад Стэдиум», а также обсудили проект следующего сезона и возможные трансферы.

    Главной целью «Реала» остается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Также клубу важно подписать качественного нападающего, чтобы у Карима Бензема появилась альтернатива.

    Кроме того, Перес рассчитывает на прогресс молодых футболистов под руководством Анчелотти.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2110

      ItalianFootball 5 часов назад

      Фото обоих, особенно Анчи, в студию. Никто брови не лишился ?

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