Анчелотти и Перес провели первую встречу после разгрома «Реала» от «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ

В пятницу утром президент «Реала» Флорентино Перес встретился с Карло Анчелотти.

Они не разговаривали после болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (1:1, 0:4) на стадии 1/2 финала.

Перес заверил главного тренера, что не уволит его по окончании сезона.

Они проанализировали поражение на «Этихад Стэдиум», а также обсудили проект следующего сезона и возможные трансферы.

Главной целью «Реала» остается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Также клубу важно подписать качественного нападающего, чтобы у Карима Бензема появилась альтернатива.

Кроме того, Перес рассчитывает на прогресс молодых футболистов под руководством Анчелотти.