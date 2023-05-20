Анчелотти и Перес провели первую встречу после разгрома «Реала» от «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ

В пятницу утром президент «Реала» Флорентино Перес встретился с Карло Анчелотти.
Они не разговаривали после болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (1:1, 0:4) на стадии 1/2 финала.
Перес заверил главного тренера, что не уволит его по окончании сезона.
Они проанализировали поражение на «Этихад Стэдиум», а также обсудили проект следующего сезона и возможные трансферы.
Главной целью «Реала» остается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Также клубу важно подписать качественного нападающего, чтобы у Карима Бензема появилась альтернатива.
Кроме того, Перес рассчитывает на прогресс молодых футболистов под руководством Анчелотти.
Источник: Marca