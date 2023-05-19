Отец Месси не хочет возвращения сына в «Барселону» из-за налогов

Отец Месси не хочет====
Ё мае...Лео вроде уже вырос из детских штанишек.Вполне может самостоятельно принимать решения...А папа его отдыхать пенсионером на заслуженном отдыхе, не вмешиваясь в дела сына.
У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси по-прежнему есть вариант возвращения в «Барселону». Однако в нем сомневается папа игрока Хорхе.
Как сообщил каталонский инсайдер Жерар Ромеро, Месси-старшего смущает вероятность высоких налогов в случае возвращения игрока в «Барсу». Его не устраивает действие испанского законодательства в отношении топ-спортсменов.
Хорхе беспокоится, что может повториться ситуация с Неймаром, которому пришлось судиться из-за неуплаты налогов во время выступления в Барселоне.