Отец Месси не хочет возвращения сына в «Барселону» из-за налогов

У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси по-прежнему есть вариант возвращения в «Барселону». Однако в нем сомневается папа игрока Хорхе.

Как сообщил каталонский инсайдер Жерар Ромеро, Месси-старшего смущает вероятность высоких налогов в случае возвращения игрока в «Барсу». Его не устраивает действие испанского законодательства в отношении топ-спортсменов.

Хорхе беспокоится, что может повториться ситуация с Неймаром, которому пришлось судиться из-за неуплаты налогов во время выступления в Барселоне.