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    • Отец Месси не хочет возвращения сына в «Барселону» из-за налогов

    Отец Месси не хочет возвращения сына в «Барселону» из-за налогов

    У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси по-прежнему есть вариант возвращения в «Барселону». Однако в нем сомневается папа игрока Хорхе.

    Как сообщил каталонский инсайдер Жерар Ромеро, Месси-старшего смущает вероятность высоких налогов в случае возвращения игрока в «Барсу». Его не устраивает действие испанского законодательства в отношении топ-спортсменов.

    Хорхе беспокоится, что может повториться ситуация с Неймаром, которому пришлось судиться из-за неуплаты налогов во время выступления в Барселоне.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
    • Его ждут в Саудовской Аравии.
    • Месси – лучший ассистент сезона Лиги 1.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +41

      vaisboston 2 часа назад

      Отец Месси не хочет====
      Ё мае...Лео вроде уже вырос из детских штанишек.Вполне может самостоятельно принимать решения...А папа его отдыхать пенсионером на заслуженном отдыхе, не вмешиваясь в дела сына.

      0
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      Рейтинг: +12638

      Вомбат 2 часа назад

      Налоги - отговорка. Аль-Хиляль предложил Месси полмиллиарда евро за один сезон или семьсот миллионов евро за два.

      1
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      Рейтинг: +4190

      Ziklop 2 часа назад

      он поедет только за деньгами, лучшее позади.

      0
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      Рейтинг: +25083

      bset 2 часа назад

      Принимать решения в зависимости от влияния на карьеру - нафиг надо. Принимать решение в зависимости от размера налогов - всегда пожалуйста.

      0
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