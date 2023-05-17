Итальянский Гран-при «Формулы-1» отменен из-за наводнения

«Формула-1» отменила Гран-при Эмилии-Романьи в Италии, намеченный на выходные. Причина – наводнение трассы из-за дождей.

Организаторы не могут обеспечить безопасность в условиях осадков.

Гран-при Эмилии-Романьи проводится с 2020 года.

2 последних гонки в Эмилии-Романьи выиграл нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Таким образом, ближайший Гран-при «Формулы-1» состоится в Монако (26-28 мая).

Фото: телеграм-канал «Р-Спорт»

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