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    Итальянский Гран-при «Формулы-1» отменен из-за наводнения

    «Формула-1» отменила Гран-при Эмилии-Романьи в Италии, намеченный на выходные. Причина – наводнение трассы из-за дождей.

    Организаторы не могут обеспечить безопасность в условиях осадков.

    • Гран-при Эмилии-Романьи проводится с 2020 года.
    • 2 последних гонки в Эмилии-Романьи выиграл нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
    • Таким образом, ближайший Гран-при «Формулы-1» состоится в Монако (26-28 мая).

    Фото: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    Источник: твиттер «Формулы-1»

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