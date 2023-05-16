Мать Роналду отреагировала на новость, что она колдовала, чтобы разлучить Криштиану и Джорджину

Долореш Авейру, мать нападающего «Аль-Насра», прокомментировала информацию о том, что она прибегла к колдовству, чтобы разлучить сына с его девушкой Джорджиной Родригес.

Ранее в СМИ появилась информация о разладе в отношениях между футболистом и Джорджиной Родригес.

Сообщалось, что пара поругалась перед посадкой в частный самолет, и это видели другие люди.

Роналду и Джорджина эти слухи опровергли.

«Я хочу обратиться от своего имени и от имени моей семьи, в которую входит Джорджина, жена моего сына Криштиану. Я подтверждаю, что сегодня, 16 мая 2023 года, я позвонила своим адвокатам, чтобы восстановить свое доброе имя и имя моей семьи.

В известной португальской газете (которая, соответственно, использовала мою фамилию для своей рекламы) появилась статья. Это лживые, клеветнические и даже жуткие новости, в которых говорится об ужасных действиях, которые я приказала совершить, чтобы лишить счастья одного из моих детей...

Мое доброе имя никогда не станет предметом всеобщего обсуждения, я никогда не позволю такому непрофессиональному источнику информации использовать мое имя всуе. Я докажу, что источники и слова, сказанные до сих пор, были совершенно необоснованными.

После таких новостей поступают оскорбления, которые причиняют боль и ранят. Некоторые из моих внуков уже читают и слушают разных людей и критиков. Именно по этой причине я не сдамся, пока эта газета не заплатит за все, что было написано сегодня», – написала Авейру в соцсети.