Быстров назвал лучшее место для проведения финала Fonbet Кубка России

Владимир Быстров считает, что финальный матч Fonbet Кубка России нужно перенести из «Лужников» на «Фишт».

«Мое мнение. Лучшее место для проведения финала – Сочи.

Погода – кайф. Туристы – имеются (даже в большом количестве). Полный стадион – вполне реально (если не будет fan id).

Удобное местоположение для всех команд – да. Добираться до города всем плюс-минус одинаково.

Одинаковые условия для команд – тоже да», – написал Быстров в своем телеграм-канале.