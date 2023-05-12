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    • Быстров назвал лучшее место для проведения финала Fonbet Кубка России

    Быстров назвал лучшее место для проведения финала Fonbet Кубка России

    Владимир Быстров считает, что финальный матч Fonbet Кубка России нужно перенести из «Лужников» на «Фишт».

    «Мое мнение. Лучшее место для проведения финала – Сочи.

    Погода – кайф. Туристы – имеются (даже в большом количестве). Полный стадион – вполне реально (если не будет fan id).

    Удобное местоположение для всех команд – да. Добираться до города всем плюс-минус одинаково.

    Одинаковые условия для команд – тоже да», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

    • Финал запланирован на 11 июня.
    • Матч могут перенести из-за потенциально невысокого зрительского интереса и ограничений по вместимости.
    • Вместо «Лужников» рассматриваются 3 стадиона – «ВТБ Арена», «Арена Нижний Новгород» и сочинский «Фишт».

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    12.05.2023 16:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1780

      Suvorov51 3 часа назад

      Вот. что значит воспитание помойной команды, бом..жара

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4717

      fakeid > Suvorov51 1 час назад

      как классно ты охарактеризовал вонючейший спортаг, даже я так не смог бы)

      ахаха! гы-гы-гы! ГЫ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2166

      jek718875 4 часа назад

      Володьку уже не исправить, опять горбатого лепит

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      Рейтинг: +14640

      Алексей З 5 часов назад

      Объясните этому идиоту , что если бы не Фан ИД , то армейская торсида и Лужу неплохо бы заполнила.

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