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    • Месси не перейдет в Саудовскую Аравию из-за жены: у него было рекордное предложение

    Месси не перейдет в Саудовскую Аравию из-за жены: у него было рекордное предложение

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси всерьез рассматривал предложения из Саудовской Аравии, но решил остаться в Европе.

    По информации L'Equipe, на решение аргентинца повлияла позиция его жены, которая не хочет переезжать в Саудовскую Аравию.

    Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии Месси сделали рекордное 600-миллионное предложение.

    • Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.
    • Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4143

      Ziklop 2 часа назад

      там жопой крутить опасно.

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