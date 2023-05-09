Месси не перейдет в Саудовскую Аравию из-за жены: у него было рекордное предложение

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси всерьез рассматривал предложения из Саудовской Аравии, но решил остаться в Европе.

По информации L'Equipe, на решение аргентинца повлияла позиция его жены, которая не хочет переезжать в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии Месси сделали рекордное 600-миллионное предложение.

Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.

Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».

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