Ивана Кнолль выложила горячие фото из Майами

Хорватская болельщица Ивана Кнолль вернулась в Майами из Европы.
После возвращения она поучаствовала в нескольких фотосессиях.
Сначала модель анонсировала гран-при «Формулы-1» в Майами.
Затем Кнолль показала свой визит на баскетбольный матч с участием «Майами Хит».
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
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Источник: «Бомбардир»