Ивана Кнолль выложила горячие фото из Майами

Хорватская болельщица Ивана Кнолль вернулась в Майами из Европы.

После возвращения она поучаствовала в нескольких фотосессиях.

Сначала модель анонсировала гран-при «Формулы-1» в Майами.

Затем Кнолль показала свой визит на баскетбольный матч с участием «Майами Хит».

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

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