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    Ивана Кнолль выложила горячие фото из Майами

    Хорватская болельщица Ивана Кнолль вернулась в Майами из Европы.

    После возвращения она поучаствовала в нескольких фотосессиях.

    Сначала модель анонсировала гран-при «Формулы-1» в Майами.

    Затем Кнолль показала свой визит на баскетбольный матч с участием «Майами Хит».

    • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
    • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.05.2023 23:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26926

      slavutiq70 3 часа назад

      Какое отношение имеет это силиконовое изделие к футболу ????

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      Рейтинг: +2227

      Dr.Metal 3 часа назад

      Здоровая как лошадь, выделяется исключительно силиконами 25 размера

      0
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      Рейтинг: +135

      biber ru 4 часа назад

      Ябв

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2150

      jek718875 5 часов назад

      Уже нет сил смотреть,ладошки в мазолях

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