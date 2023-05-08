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Ивана Кнолль выложила горячие фото из Майами

8 мая 2023, 23:57
4

Хорватская болельщица Ивана Кнолль вернулась в Майами из Европы.

После возвращения она поучаствовала в нескольких фотосессиях.

Сначала модель анонсировала гран-при «Формулы-1» в Майами.

Затем Кнолль показала свой визит на баскетбольный матч с участием «Майами Хит».

  • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
  • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (4)
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jek718875
1683603354
Уже нет сил смотреть,ладошки в мазолях
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biber.ru
1683606058
Ябв
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Dr.Metal
1683609200
Здоровая как лошадь, выделяется исключительно силиконами 25 размера
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slavа0508
1683610957
Какое отношение имеет это силиконовое изделие к футболу ????
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