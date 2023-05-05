АПЛ представила символическую сборную сезона

В АПЛ за четыре тура до финиша составили символическую сборную сезона.
Вратарь: Аарон Рэмсдейл («Арсенал»).
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Александр Зинченко («Арсенал»).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Мартин Эдегор («Арсенал»).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
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Источник: твиттер АПЛ