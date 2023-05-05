АПЛ представила символическую сборную сезона

В АПЛ за четыре тура до финиша составили символическую сборную сезона.

Вратарь: Аарон Рэмсдейл («Арсенал»).

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Александр Зинченко («Арсенал»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением