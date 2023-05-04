Стало известно, где Месси проведет две недели отстранения от работы с основой «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси определился с планами на ближайшие две недели.
Ранее клуб отстранил игрока на 14 дней от работы с основным составом из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.
Аргентинец собирается провести эти дни в Барселоне.
- Летом Месси станет свободным агентом.
- Один из вариантов продолжения карьеры – возвращение в «Барсу».
- Также форвард может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», где его готовы сделать самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
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Источник: Bolavip