Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, где Месси проведет две недели отстранения от работы с основой «ПСЖ»

    Стало известно, где Месси проведет две недели отстранения от работы с основой «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси определился с планами на ближайшие две недели.

    Ранее клуб отстранил игрока на 14 дней от работы с основным составом из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.

    Аргентинец собирается провести эти дни в Барселоне.

    • Летом Месси станет свободным агентом.
    • Один из вариантов продолжения карьеры – возвращение в «Барсу».
    • Также форвард может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», где его готовы сделать самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    «Барселона» готовится к возвращению Месси: список игроков, которых продадут и оставят
    Месси вернется в «Барселону», но только при двух условиях 3
    «ПСЖ» усилил охрану на базе и у домов Месси, Неймара и Верратти 2
    Источник: Bolavip

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 