Шейх Джасим предложил за «МЮ» 5 миллиардов

Катарский шейх Джасим сделал финальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Стоимость – более 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Однако нынешние владельцы – семья Глейзеров – хотят получить на миллиард больше.

Джасим планирует привлекать в клуб инвестиции, вкладывать их в инфраструктуру. Он с детства болеет за манчестерцев.

Предложенные 5 миллиардов – это рекорд для спортивных клубов. Сейчас он принадлежит клубу НФЛ «Денвер Бронкос», который был продан за 3,75 миллиарда фунтов.