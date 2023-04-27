Баскетболисту НБА грозит тюрьма за удар стулом сотрудников арены

Защитник клуба НБА «Миннесота» Энтони Эдвардс не сдержал эмоций после вылета из плей-офф от «Денвера». После игры он, убегая в раздевалку, ударил стулом сотрудников арены.

Эдвардсу предъявлены обвинения в нападении на человека. Он нанес повреждения двум людям. Полиция Денвера, где произошел инцидент, проводит расследование. Судебное решение должно быть вынесено в июне. Спортсмену грозит тюремный срок и штраф до 1000 долларов.

Полученные сотрудниками арены повреждения оцениваются как «незначительные».