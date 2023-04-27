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    • Баскетболисту НБА грозит тюрьма за удар стулом сотрудников арены

    Баскетболисту НБА грозит тюрьма за удар стулом сотрудников арены

    Защитник клуба НБА «Миннесота» Энтони Эдвардс не сдержал эмоций после вылета из плей-офф от «Денвера». После игры он, убегая в раздевалку, ударил стулом сотрудников арены.

    Эдвардсу предъявлены обвинения в нападении на человека. Он нанес повреждения двум людям. Полиция Денвера, где произошел инцидент, проводит расследование. Судебное решение должно быть вынесено в июне. Спортсмену грозит тюремный срок и штраф до 1000 долларов.

    Полученные сотрудниками арены повреждения оцениваются как «незначительные».

    Источник: ESPN

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