«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в матче 33-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Этихад».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Стартовые составы:
- Манчестер Сити: Эдерсон – Эмерик Ляпорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер – Родри Эрнандес, Джон Стоунс – Джек Грилиш, Бернарду Силва, Кевин Де Брюйне, Рияд Марез – Эрлинг Холанд.
- Арсенал: Аарон Рэмсдэйл – Бен Уайт, Роб Холдинг, Габриэль Магальяэс, Александр Зинченко – Мартин Эдегор, Томас Парти, Фабиу Виера – Букайо Сака, Габриэль Жезус, Габриель Мартинелли.
Судья: Майкл Оливер (Англия)
- Матчей в сезоне: 25
- Желтые карточки: 74 (3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась победой «Сити» со счетом 3:1.
«Сити» обыграл «Арсенал» в семи последних матчах. Клуб из Манчестера ни разу не уступил лондонцам при Хосепе Гвардиоле.
Коэффициенты:
- Победа «Сити» – 1.63
- Ничья – 4.31
- Победа «Арсенала» – 5.15
Прогноз на матч: победа «Манчестер Сити»
Источник: «Бомбардир»