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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»: 33 тур АПЛ

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»: 33 тур АПЛ

    «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в матче 33-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Этихад».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Стартовые составы:

    Судья: Майкл Оливер (Англия)

    • Матчей в сезоне: 25
    • Желтые карточки: 74 (3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась победой «Сити» со счетом 3:1.

    «Сити» обыграл «Арсенал» в семи последних матчах. Клуб из Манчестера ни разу не уступил лондонцам при Хосепе Гвардиоле.

    Коэффициенты:

    • Победа «Сити» – 1.63
    • Ничья – 4.31
    • Победа «Арсенала» – 5.15

    Прогноз на матч: победа «Манчестер Сити»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:46
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