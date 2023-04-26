«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в матче 33-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Этихад».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Стартовые составы:

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Матчей в сезоне: 25

Желтые карточки: 74 (3 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась победой «Сити» со счетом 3:1.

«Сити» обыграл «Арсенал» в семи последних матчах. Клуб из Манчестера ни разу не уступил лондонцам при Хосепе Гвардиоле.

Коэффициенты:

Победа «Сити» – 1.63

Ничья – 4.31

Победа «Арсенала» – 5.15

Прогноз на матч: победа «Манчестер Сити»