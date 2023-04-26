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    • Чеферин уверяет, что все клубы Европы согласны на потолок зарплат: «Будущее здесь»

    Чеферин уверяет, что все клубы Европы согласны на потолок зарплат: «Будущее здесь»

    Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация планирует ввести потолок зарплат в Европе.

    «Удивительно, но все согласны. Большие и маленькие клубы, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам – все.

    В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если пять клубов всегда будут побеждать, то все это потеряет смысл.

    На данный момент мы пришли к новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. По нему можно будет тратить до 70% доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна, потому что 70% от дохода в пять миллиардов – это довольно много.

    Так что это будущее здесь, и я не боюсь, что владельцы клубов будут слишком влиятельными или что-то в этом роде. УЕФА руководит еврокубками, и сейчас у нас прекрасные отношения с Европейской ассоциацией клубов», – заявил Чеферин.

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    Источник: ВВС

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +883

      sined1951 1 час назад

      Миллиардеры все равно найдут лазейки, будут серые схемы оплаты.

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