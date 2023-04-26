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    Убыток «Рубина» за 2022 год составил более миллиарда рублей

    ФНС опубликовала сведения о финансовой деятельности «Рубина» за прошлый год. Зафиксирован убыток в 1,16 миллиарда рублей.

    «В 2021 году, к примеру, фиксировалась чистая прибыль в размере 542,8 миллиона рублей.

    Вместе с этим выручка «Рубина» также заметно сократилась – с 3,15 миллиарда до 2,47 миллиарда рублей. Стоимость активов юрлица клуба упала в два раза – до 1,05 миллиарда рублей», – добавил источник.

    • В декабре «Рубин» покинул генеральный директор Рустем Сайманов.
    • «Рубин» в прошлом году вылетел из РПЛ.
    • Казанцы близки к возвращению в этом году.

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    Источник: телеграм-канал «Inkazan | Казань и Татарстан»

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