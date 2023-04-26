Убыток «Рубина» за 2022 год составил более миллиарда рублей

ФНС опубликовала сведения о финансовой деятельности «Рубина» за прошлый год. Зафиксирован убыток в 1,16 миллиарда рублей.

«В 2021 году, к примеру, фиксировалась чистая прибыль в размере 542,8 миллиона рублей.

Вместе с этим выручка «Рубина» также заметно сократилась – с 3,15 миллиарда до 2,47 миллиарда рублей. Стоимость активов юрлица клуба упала в два раза – до 1,05 миллиарда рублей», – добавил источник.