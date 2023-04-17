«Торпедо» и «Химки» оспорили удаления своих тренеров

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что в КДК поступили апелляции на удаления Пепа Клотета и Андрея Талалаева.

«Торпедо» и «Химки» прислали документы в КДК по отмене красной карточки. После поступления заявления КДК РФС по регламенту направляет все документы в ЭСК РФС, она выносит свое заключение.

И на основании этого заключения КДК принимает решение об отмене или не отмене красной карточки», – сказал Григорьянц.