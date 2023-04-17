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    «Торпедо» и «Химки» оспорили удаления своих тренеров

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что в КДК поступили апелляции на удаления Пепа Клотета и Андрея Талалаева.

    «Торпедо» и «Химки» прислали документы в КДК по отмене красной карточки. После поступления заявления КДК РФС по регламенту направляет все документы в ЭСК РФС, она выносит свое заключение.

    И на основании этого заключения КДК принимает решение об отмене или не отмене красной карточки», – сказал Григорьянц.

    • Клотета удалили в матче со «Спартаком» (1:2), Талалаева – в игре с «Крыльями Советов» (0:0).
    • Клотет получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес главного арбитра».
    • Талалаев был удален за бросок бутылки с водой на поле.
    • 22 апреля «Химки» и «Торпедо» встретятся в 24-м туре РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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