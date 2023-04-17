«Торпедо» и «Химки» оспорили удаления своих тренеров

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что в КДК поступили апелляции на удаления Пепа Клотета и Андрея Талалаева.
«Торпедо» и «Химки» прислали документы в КДК по отмене красной карточки. После поступления заявления КДК РФС по регламенту направляет все документы в ЭСК РФС, она выносит свое заключение.
И на основании этого заключения КДК принимает решение об отмене или не отмене красной карточки», – сказал Григорьянц.
- Клотета удалили в матче со «Спартаком» (1:2), Талалаева – в игре с «Крыльями Советов» (0:0).
- Клотет получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес главного арбитра».
- Талалаев был удален за бросок бутылки с водой на поле.
- 22 апреля «Химки» и «Торпедо» встретятся в 24-м туре РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»