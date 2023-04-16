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    Клотет: «Не поменяю «Торпедо» на «Спартак»

    Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) дал понять, что не хотел бы перейти к спартаковцам.

    «У «Спартака» сильный состав, больше денег. Я не поменяю «Торпедо» на «Спартак». Многие обстоятельства против нас, но, несмотря на это, мы все равно верим в себя и остаемся сильными.

    Горжусь игрой, которую показали парни. Нам нужно еще время. Но в матче со «Спартаком» я получил от игры «Торпедо» больше удовольствия, чем от победного матча с «Факелом», – сказал испанец.

    • Клотет был удален в 1-м тайме.
    • Он в команде с марта.
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.

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    Источник: «РБ Спорт»

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