Клотет: «Не поменяю «Торпедо» на «Спартак»

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) дал понять, что не хотел бы перейти к спартаковцам.

«У «Спартака» сильный состав, больше денег. Я не поменяю «Торпедо» на «Спартак». Многие обстоятельства против нас, но, несмотря на это, мы все равно верим в себя и остаемся сильными.

Горжусь игрой, которую показали парни. Нам нужно еще время. Но в матче со «Спартаком» я получил от игры «Торпедо» больше удовольствия, чем от победного матча с «Факелом», – сказал испанец.