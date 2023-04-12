«Реал» и «Челси» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в среду, 12 апреля. Начало – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго.

Челси: Кепа, Фернандес, Тиагу Силва, Канте, Ковачич, Феликс, Стерлинг, Чилуэлл, Джеймс, Кулибали, Фофана.

Судья: Франсуа Летексье (Франция)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 36 (4 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 23

Пять последних очных матчей: две победы «Реала», одна ничья, два раза выиграл «Челси».

Коэффициенты: