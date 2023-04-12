«Реал» и «Челси» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в среду, 12 апреля. Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго.
Челси: Кепа, Фернандес, Тиагу Силва, Канте, Ковачич, Феликс, Стерлинг, Чилуэлл, Джеймс, Кулибали, Фофана.
Судья: Франсуа Летексье (Франция)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 36 (4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 23
Пять последних очных матчей: две победы «Реала», одна ничья, два раза выиграл «Челси».
Коэффициенты:
- Победа Реала – 1.71
- Ничья – 3.77
- Победа Челси – 4.98
Источник: УЕФА