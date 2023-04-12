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    «Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов

    «Реал» и «Челси» назвали стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в среду, 12 апреля. Начало – в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго.

    Челси: Кепа, Фернандес, Тиагу Силва, Канте, Ковачич, Феликс, Стерлинг, Чилуэлл, Джеймс, Кулибали, Фофана.

    Судья: Франсуа Летексье (Франция)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 36 (4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Пять последних очных матчей: две победы «Реала», одна ничья, два раза выиграл «Челси».

    Коэффициенты:

    • Победа Реала – 1.71
    • Ничья – 3.77
    • Победа Челси – 4.98

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    Источник: УЕФА

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    12.04.2023 20:43
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