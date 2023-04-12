«Милан» и «Наполи» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

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«Милан» в 1/8 финала прошел «Тоттенхэм», «Наполи» обыграл «Айнтрахт».

Пять последних очных матчей: три победы «Наполи», два раза выиграл «Милан».

Матч состоится в среду, 12 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:00 мск.

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Милана» составляет 2,85. На выигрыш «Наполи» – 2,75. На ничью можно поставить за 3,20.