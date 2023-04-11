Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов, 12 апреля 2023

    «Милан» и «Наполи» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

    Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    «Милан» в 1/8 финала прошел «Тоттенхэм», «Наполи» обыграл «Айнтрахт».

    Пять последних очных матчей: три победы «Наполи», два раза выиграл «Милан».

    • Матч состоится в среду, 12 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Милана» составляет 2,85. На выигрыш «Наполи» – 2,75. На ничью можно поставить за 3,20.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2023 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 