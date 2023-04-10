«Челси» определился с будущим арендованного Феликса

«Челси» хочет сохранить в составе нападающего Жоау Феликса.
В лондонском клубе довольны игрой 23-летнего футболиста.
Сам португалец тоже счастлив в «Челси» и не против остаться.
Переговоры о выкупе Феликса начнутся в ближайшее время.
Шансы на заключение сделки будут зависеть от финансовых требований «Атлетико» и позиции нового тренера «Челси» по арендованному форварду.
- Феликс забил 2 гола в 12 матчах после зимнего перехода.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо