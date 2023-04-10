«Челси» определился с будущим арендованного Феликса

«Челси» хочет сохранить в составе нападающего Жоау Феликса.

В лондонском клубе довольны игрой 23-летнего футболиста.

Сам португалец тоже счастлив в «Челси» и не против остаться.

Переговоры о выкупе Феликса начнутся в ближайшее время.

Шансы на заключение сделки будут зависеть от финансовых требований «Атлетико» и позиции нового тренера «Челси» по арендованному форварду.