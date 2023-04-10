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«Челси» определился с будущим арендованного Феликса

10 апреля 2023, 21:48
1

«Челси» хочет сохранить в составе нападающего Жоау Феликса.

В лондонском клубе довольны игрой 23-летнего футболиста.

Сам португалец тоже счастлив в «Челси» и не против остаться.

Переговоры о выкупе Феликса начнутся в ближайшее время.

Шансы на заключение сделки будут зависеть от финансовых требований «Атлетико» и позиции нового тренера «Челси» по арендованному форварду.

  • Феликс забил 2 гола в 12 матчах после зимнего перехода.
  • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Атлетико Феликс Жоау
Комментарии (1)
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zigbert
1681210137
Если есть обоюдное желание то ничего не может помешать такому решению. Игрок то неплохой.
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