Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент: «Спартак» – дежурная для Тюкавина команда, всегда против нее играет хорошо»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил игру футболиста в 22-м туре РПЛ против «Динамо» (3:3).

    – Скажите, как вам сегодняшняя игра? Вы довольны выступлением Тюкавина?

    – Костя поучаствовал во всех голах, вышел заряженным. При счeте 3:2 не было смысла его заменять. Он мог ещe забить и вообще закончить игру. Но за всe отвечает тренер. Вообще он со «Спартаком» хорошие игры выдаeт. Дежурная команда для него. Наверное, такая игра тренерам не очень нравится. Было много ошибок с обеих сторон, но болельщикам должно понравиться. В хоккее не всегда счeт такой бывает.

    – Ещe недавно у Константина было мало игрового времени, но сейчас ситуация потихоньку выправилась. Не получится ли так, что Тюкавин, который сегодня неплохо выступил, сохранит для Славиши Йокановича тренерское кресло?

    – Он и «Уралу» забил на 90-й минуте, и «Крыльям Советов» в добавленное время. Уже не в первый раз вытаскивает команду. Оценивать работу тренера надо руководству клуба, этим занимается спортивный отдел.

    – Как сейчас ощущает себя Константин? Он всем удовлетворeн?

    – У него есть честный контракт, он его отрабатывает. На поле всегда выходит с улыбкой: дали 75 минут – выжимает все 75 минут, дали меньше времени – отыграл меньше. Считаю, он неплохой сезон проводит. Без истерик и обид, карточки не получает. Лишнюю энергию на что-то другое не выбрасывает. Сейчас задача выигрывать в каждой игре.

    • 20-летний Тюкавин стоит 7 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у него 21 матч, 8 голов, 4 ассиста.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

    Новости по теме
    Соболев удовлетворен ничьей с «Динамо» 1
    Аршавин назвал защитника «Динамо» «дыркой» 2
    «Сколько раз он нас выручал?»: Зобнин призвал не винить Селихова после матча с «Динамо»
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8166

      nik55 16 минут назад

      мудак твой Тюкавин хоть раз ударил в створ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 