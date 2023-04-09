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  • Агент упрекнул Йокановича в замене Тюкавина в дерби со «Спартаком»

Агент упрекнул Йокановича в замене Тюкавина в дерби со «Спартаком»

9 апреля 2023, 12:48
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Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил игру футболиста в 22-м туре РПЛ против «Динамо» (3:3).

– Скажите, как вам сегодняшняя игра? Вы довольны выступлением Тюкавина?

– Костя поучаствовал во всех голах, вышел заряженным. При счeте 3:2 не было смысла его заменять. Он мог ещe забить и вообще закончить игру. Но за всe отвечает тренер. Вообще он со «Спартаком» хорошие игры выдаeт. Дежурная команда для него. Наверное, такая игра тренерам не очень нравится. Было много ошибок с обеих сторон, но болельщикам должно понравиться. В хоккее не всегда счeт такой бывает.

– Ещe недавно у Константина было мало игрового времени, но сейчас ситуация потихоньку выправилась. Не получится ли так, что Тюкавин, который сегодня неплохо выступил, сохранит для Славиши Йокановича тренерское кресло?

– Он и «Уралу» забил на 90-й минуте, и «Крыльям Советов» в добавленное время. Уже не в первый раз вытаскивает команду. Оценивать работу тренера надо руководству клуба, этим занимается спортивный отдел.

– Как сейчас ощущает себя Константин? Он всем удовлетворeн?

– У него есть честный контракт, он его отрабатывает. На поле всегда выходит с улыбкой: дали 75 минут – выжимает все 75 минут, дали меньше времени – отыграл меньше. Считаю, он неплохой сезон проводит. Без истерик и обид, карточки не получает. Лишнюю энергию на что-то другое не выбрасывает. Сейчас задача выигрывать в каждой игре.

  • 20-летний Тюкавин стоит 7 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у него 21 матч, 8 голов, 4 ассиста.
  • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Тюкавин Константин
Комментарии (1)
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nik55
1681034154
мудак твой Тюкавин хоть раз ударил в створ
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