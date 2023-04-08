«Барселона» рассчитывает заработать летом более 120 миллионов

«Барселона» готова продать много игроков во время летнего трансферного окна.

Цель клуба – заработать более 120 миллионов евро.

В первую очередь каталонцы постараются договориться о продаже футболистов, находящихся в аренде. Исключение – вингер «Осасуны» Абде.

Также «Барса» открыта к переговорам по большинству игроков основного состава. Точно не отпустят только Педри, Гави, Рональда Араухо и Френки де Йонга.