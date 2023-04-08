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    «Барселона» рассчитывает заработать летом более 120 миллионов

    «Барселона» готова продать много игроков во время летнего трансферного окна.

    Цель клуба – заработать более 120 миллионов евро.

    В первую очередь каталонцы постараются договориться о продаже футболистов, находящихся в аренде. Исключение – вингер «Осасуны» Абде.

    Также «Барса» открыта к переговорам по большинству игроков основного состава. Точно не отпустят только Педри, Гави, Рональда Араухо и Френки де Йонга.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 13:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12596

      Вомбат 58 минут назад

      Скоро Барса выиграет золото, из-за этого ценник на игроков подрастет. Потом этот состав будет распродан, и Барса переживет неминуемые репрессии в статусе середняка Ла Лиги. Как это делает Юве. Стратегия разумная. А если еще и Месси вернется на символический контракт...Но в это верится с трудом.

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      Рейтинг: +39936

      Project Бабангида 1 час назад

      проще к Пересу на лето в стройбригаду подрядится. Лапорта в прорабы. ему тяжёлое поднимать нельзя

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