«Барселона» рассчитывает заработать летом более 120 миллионов

Скоро Барса выиграет золото, из-за этого ценник на игроков подрастет. Потом этот состав будет распродан, и Барса переживет неминуемые репрессии в статусе середняка Ла Лиги. Как это делает Юве. Стратегия разумная. А если еще и Месси вернется на символический контракт...Но в это верится с трудом.
«Барселона» готова продать много игроков во время летнего трансферного окна.
Цель клуба – заработать более 120 миллионов евро.
В первую очередь каталонцы постараются договориться о продаже футболистов, находящихся в аренде. Исключение – вингер «Осасуны» Абде.
Также «Барса» открыта к переговорам по большинству игроков основного состава. Точно не отпустят только Педри, Гави, Рональда Араухо и Френки де Йонга.