«Барселона» разработала стратегию по возвращению Месси

Стало известно, какие шаги предпримет «Барселона», чтобы вернуть Лионеля Месси.

Сначала каталонцы проведут консультации с Ла Лигой, чтобы обсудить вопрос лимита зарплат.

Если план клуба одобрят, то начнутся открытые переговоры с представителями 35-летнего аргентинца.

В «Барсе» рассчитывают, что параллельно Месси прекратит диалог с «ПСЖ» о продлении контракта.

В случае возвращения в Испанию с нападающим заключат соглашение на один год.

В «Барселоне» объяснили, что предложение Месси не будет астрономическим, однако в клубе рассчитывают, что приоритетом для Лео станут не деньги.