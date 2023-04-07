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    «Барселона» разработала стратегию по возвращению Месси

    Стало известно, какие шаги предпримет «Барселона», чтобы вернуть Лионеля Месси.

    Сначала каталонцы проведут консультации с Ла Лигой, чтобы обсудить вопрос лимита зарплат.

    Если план клуба одобрят, то начнутся открытые переговоры с представителями 35-летнего аргентинца.

    В «Барсе» рассчитывают, что параллельно Месси прекратит диалог с «ПСЖ» о продлении контракта.

    В случае возвращения в Испанию с нападающим заключат соглашение на один год.

    В «Барселоне» объяснили, что предложение Месси не будет астрономическим, однако в клубе рассчитывают, что приоритетом для Лео станут не деньги.

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    Источник: Sport.es

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    07.04.2023 18:49
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