КХЛ. «Ак Барс» победил «Авангард», уступая 0:2, и вышел вперед в серии

«Ак Барс» вышел вперед в финальной серии Восточной конференции КХЛ против «Авангарда». Казанцы уступали 0:2, но перевернули встречу в свою пользу.

Следующий матч тоже состоится в Омске. Серия идет до четырех побед.

КХЛ. Восточная конференция. Финал

Авангард (Омск) – Ак Барс (Казань) – 2:3 ОТ (0:0; 1:0; 1:2; 0:1)

Голы: 1:0 – Буше, 34; 2:0 – Ткачев, 46; 2:1 – Евсеев, 55; 2:2 – Радулов, 57 (бол); 2:3 – Шипачев, 73.

Счет в серии: 1:2.

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