КХЛ. «Авангард» сравнял счет в серии с «Ак Барсом»

«Авангард» победил во втором матче финальной серии Восточной конференции КХЛ против «Ак Барса». Все три шайбы омичей забили легионеры.

Счет в серии стал 1:1. Она идет до четырех побед.

Следующие два матча состоятся в Омске.

КХЛ. Восточная конференция. Финал

Ак Барс (Казань) – Авангард (Омск) – 2:3 (0:1; 0:2; 2:0)

Голы: 0:1 – Сведберг, 17; 0:2 – Буше, 29 (бол); 0:3 – Бродхерст, 39; 1:3 – Лукоянов, 47; 2:3 – Юдин, 60.

Счет в серии: 1:1.

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