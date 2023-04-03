Дзюба объяснил свои слова про «приветик» руководству «Пари НН»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал свои резонансные слова после матча 21-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Локомотив» разгромил соперника со счетом 4:0.

Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.

По окончании матча 21-го тура РПЛ форвард сказал: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе».

— На флеше «Матч ТВ» ты сказал про «приветик» руководству, и это сильно разошлось в СМИ. Можешь пояснить подробнее, что ты имел в виду? Реально осталась обида из‑за несостоявшегося перехода?

— Я не то, что хотел привет передать, я его передал. Самое главное, что мою фамилию они увидели на табло. Я просто не понял тех диалогов, которые были при переговорах с «Нижним». Были какие‑то сомнения. Пусть и дальше на табло смотрят.

Мне было очень приятно, как меня здесь приняли болельщики, слышал их аплодисменты при замене. И детишек так много с любовью в глазах на трибунах. И, конечно, болельщикам «Локомотива» отдельное большое спасибо, давно такого не помню, чтобы фан‑трибуна так меня и всю команду поддерживала.