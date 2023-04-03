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    Дзюба объяснил свои слова про «приветик» руководству «Пари НН»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал свои резонансные слова после матча 21-го тура РПЛ с «Пари НН».

    • «Локомотив» разгромил соперника со счетом 4:0.
    • Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.
    • По окончании матча 21-го тура РПЛ форвард сказал: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе».

    — На флеше «Матч ТВ» ты сказал про «приветик» руководству, и это сильно разошлось в СМИ. Можешь пояснить подробнее, что ты имел в виду? Реально осталась обида из‑за несостоявшегося перехода?

    — Я не то, что хотел привет передать, я его передал. Самое главное, что мою фамилию они увидели на табло. Я просто не понял тех диалогов, которые были при переговорах с «Нижним». Были какие‑то сомнения. Пусть и дальше на табло смотрят.

    Мне было очень приятно, как меня здесь приняли болельщики, слышал их аплодисменты при замене. И детишек так много с любовью в глазах на трибунах. И, конечно, болельщикам «Локомотива» отдельное большое спасибо, давно такого не помню, чтобы фан‑трибуна так меня и всю команду поддерживала.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2023 13:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka 23 часа назад


      Просто человек, просто человек
      Просто человек, человек говно. (с)

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 3 апреля, 15:08

      Так у них не такие деньги, чтобы рисковать, поэтому по каждому игроку сомневаются. Радуйся, что в Москве играешь. А то бы ушел в Нижний и может не было бы всех этих голов.

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      Рейтинг: +6357

      Давид59 > bset 23 часа назад

      И так ясно, что не было бы. Дзюба - форвард зависимый. Ему надо мяч под удар выкладывать. Уверен, что Нижний с этим не справился бы.

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      Рейтинг: +25044

      bset > Давид59 22 часа назад

      Да большинство форвардов зависимые. Посмотреть на того же Роналду, как его результативность от партнеров менялась.

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      Рейтинг: +7068

      Semenycch 3 апреля, 14:11

      Браво, Артем!

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      Рейтинг: +12562

      Вомбат 3 апреля, 14:07

      Он по части футбола - во!
      Он практик, а не теоретик.
      Поэтому он не очень уважает Нижний Но...
      Но все равно шлет приветик.

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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 3 апреля, 13:48

      Вряд ли это надолго.

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