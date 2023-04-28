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  • Участвуй в «Конкурсе прогнозов». Призовой фонд – 100 тысяч рублей

Участвуй в «Конкурсе прогнозов». Призовой фонд – 100 тысяч рублей

28 апреля 2023, 13:40
25

Всем привет, это «Бомбардир». Продолжается второй сезон «Конкурса прогнозов» «Бомбардира» и Fonbet, в котором вы можете выиграть денежный приз.

Победители и призеры первого сезона:

Итоги первого сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей

Для тех, кто пропустил новости о новом сезоне «Конкурса прогнозов», мы продублируем информацию.

Акция проводится в апреле и в мае. Каждый месяц делится на два сезона. Вот распределение призов для победителей каждого сезона:

  • 1-е место – 12000 рублей;
  • 2-е место – 8000 рублей;
  • 3-е место – 5000 рублей.

Чтобы участвовать в акции от «Бомбардира» и Fonbet. Для этого нужно:

1. Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте bombardir.ru, заполнив все обязательные поля и поставив соответствующие отметки, а также заполнить специальную форму «номер счета fonbet.ru».

2. Ввести свой id на сайте fonbet.ru в специальную форму на сайте bombardir.ru. После ввода при желании вы можете написать об этом в комментариях. Мы проверим статус вашего fonbet id в профиле как можно скорее.

3. Внести депозит номиналом не менее 500 (пятьсот) рублей на сайте fonbet.ru.

Важно: если вы собираетесь участвовать в акции от Fonbet, то нужно сделать депозит до подведения итогов сезона.

Чтобы участвовать в «Конкурсе прогнозов» и выигрывать призы, перейдите по ссылке и делайте ставки на матчи.

Источник: Бомбардир
Работа сайта
Комментарии (25)
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LOKOfanatik19
1680536688
Что бы привязать нужно ид из 8 цифр, а что делать, если у меня ид из 7 цифр ?
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Axe111
1680536848
Почему мой id не подходит в поле для МОЕГО id? Якобы не хватает циферки
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Ниф-Ниф
1680550677
Фонбету клиентов мало? Решили по Бомбардиру прочесать? Принципиально там не регался и не собираюь.
Ответить
_Marqella_
1680605994
дерьмо а не призы))
Ответить
Untitled-1
1680606736
Фанайди нужен?
Ответить
evgenidemin
1680608431
не пойму куда вводить ID
Ответить
Сам_себе_сказал
1680611622
Кто интересно больше выиграет?
Ответить
anatolich72
1680625627
Чушь какая.
Ответить
Наварх
1682357581
Здравствуйте. "Старая песня о главном". На почту пишешь, пишешь... Зачем она Вам? Толку ноль. Вы за первый сезон итоги подвели? Нет!!! Про призы понятно, продавец кинул Вас. Как же кубки в профиль, кто кинул на этот раз, программа фотошоп, редактор какой-либо? За несколько месяцев можно найти время и вставить кубки в профиль и наконец наказать редактор кинувшись Вас. Повторю: нет времени, не справляетесь, возьмите помощника. Балаган продолжается. Извиняюсь за резкость, но правда... Она такая.
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