Участвуй в «Конкурсе прогнозов». Призовой фонд – 100 тысяч рублей

Всем привет, это «Бомбардир». Продолжается второй сезон «Конкурса прогнозов» «Бомбардира» и Fonbet, в котором вы можете выиграть денежный приз.

Победители и призеры первого сезона:

Итоги первого сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей

Для тех, кто пропустил новости о новом сезоне «Конкурса прогнозов», мы продублируем информацию.

Акция проводится в апреле и в мае. Каждый месяц делится на два сезона. Вот распределение призов для победителей каждого сезона:

1-е место – 12000 рублей;

2-е место – 8000 рублей;

3-е место – 5000 рублей.

Чтобы участвовать в акции от «Бомбардира» и Fonbet. Для этого нужно:

1. Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте bombardir.ru, заполнив все обязательные поля и поставив соответствующие отметки, а также заполнить специальную форму «номер счета fonbet.ru».

2. Ввести свой id на сайте fonbet.ru в специальную форму на сайте bombardir.ru. После ввода при желании вы можете написать об этом в комментариях. Мы проверим статус вашего fonbet id в профиле как можно скорее.

3. Внести депозит номиналом не менее 500 (пятьсот) рублей на сайте fonbet.ru.