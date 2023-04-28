Участвуй в «Конкурсе прогнозов». Призовой фонд – 100 тысяч рублей

Всем привет, это «Бомбардир». Продолжается второй сезон «Конкурса прогнозов» «Бомбардира» и Fonbet, в котором вы можете выиграть денежный приз.
Победители и призеры первого сезона:
Итоги первого сезона «Конкурса прогнозов»: называем трех победителей
Для тех, кто пропустил новости о новом сезоне «Конкурса прогнозов», мы продублируем информацию.
Акция проводится в апреле и в мае. Каждый месяц делится на два сезона. Вот распределение призов для победителей каждого сезона:
- 1-е место – 12000 рублей;
- 2-е место – 8000 рублей;
- 3-е место – 5000 рублей.
Чтобы участвовать в акции от «Бомбардира» и Fonbet. Для этого нужно:
1. Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте bombardir.ru, заполнив все обязательные поля и поставив соответствующие отметки, а также заполнить специальную форму «номер счета fonbet.ru».
2. Ввести свой id на сайте fonbet.ru в специальную форму на сайте bombardir.ru. После ввода при желании вы можете написать об этом в комментариях. Мы проверим статус вашего fonbet id в профиле как можно скорее.
3. Внести депозит номиналом не менее 500 (пятьсот) рублей на сайте fonbet.ru.
Важно: если вы собираетесь участвовать в акции от Fonbet, то нужно сделать депозит до подведения итогов сезона.