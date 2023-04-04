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    Участвуй в «Конкурсе прогнозов». Призовой фонд – 100 тысяч рублей

    Всем привет, это «Бомбардир». Начинается новый сезон «Конкурса прогнозов», и сейчас мы расскажем вам об обновлении. В прошлом сезоне мы не разыгрывали призы, зато теперь их можно выиграть, участвуя в совместной акции «Бомбардира» и Fonbet.

    Акция проводится в апреле и в мае. Каждый месяц делится на два сезона. Вот распределение призов для победителей каждого сезона:

    • 1-е место – 12000 рублей;
    • 2-е место – 8000 рублей;
    • 3-е место – 5000 рублей.

    Чтобы участвовать в акции от «Бомбардира» и Fonbet. Для этого нужно:

    1. Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте bombardir.ru, заполнив все обязательные поля и поставив соответствующие отметки, а также заполнить специальную форму «номер счета fonbet.ru».

    2. Ввести свой id на сайте fonbet.ru в специальную форму на сайте bombardir.ru. После ввода при желании вы можете написать об этом в комментариях. Мы проверим статус вашего fonbet id в профиле как можно скорее.

    3. Внести депозит номиналом не менее 500 (пятьсот) рублей на сайте fonbet.ru.

    Важно: если вы собираетесь участвовать в акции от Fonbet, то нужно сделать депозит до подведения итогов сезона.

    Чтобы участвовать в «Конкурсе прогнозов» и выигрывать призы, перейдите по ссылке и делайте ставки на матчи.

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +8

      Bez Imeni 1 час назад

      Кто интересно больше выиграет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      evgenidemin 2 часа назад

      не пойму куда вводить ID

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      evgenidemin > evgenidemin 2 часа назад

      нашел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +948

      Untitled-1 2 часа назад

      Фанайди нужен?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      Илья Егоров > Untitled-1 2 часа назад

      Нет, нужен только fonbet id

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      кaстрюлька > Untitled-1 2 часа назад

      Нет, не надо, а вот справка с кожвена нужна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5682

      _Marqella_ 3 часа назад

      дерьмо а не призы))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +470

      Ниф-Ниф 18 часов назад

      Фонбету клиентов мало? Решили по Бомбардиру прочесать? Принципиально там не регался и не собираюь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8972

      vladik12 > Ниф-Ниф 18 часов назад

      Да удобная контора, не знаю, че Вы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +470

      Ниф-Ниф > vladik12 18 часов назад

      Мне двух хватает, в них порядком уже по времени. А с таким подходом добровольно-принудительным, можно быстро стать клиентом множества букмекеров и казино.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2200

      LOKOfanatik19 > Ниф-Ниф 5 часов назад

      ну дело каждого, где и как играть, я вот на фонбете лет 12, до фона на леоне сидел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      Болотоход 21 час назад

      Добрый день! А когда уже приз за конкурс прогнозов ЧМ пришлете???
      Как никак 4 месяц пошел. Или ее до сих пор там шьет где то.????)))

      Как то уже и не верится в эти конкурсы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      Илья Егоров > Болотоход 19 часов назад

      Добрый день. Проблемы у продавца. Разбираемся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3603

      Axe111 22 часа назад

      Почему мой id не подходит в поле для МОЕГО id? Якобы не хватает циферки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      Илья Егоров > Axe111 19 часов назад

      Добрый день. Разбираемся. Скоро вернемся с ответом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2200

      LOKOfanatik19 22 часа назад

      Что бы привязать нужно ид из 8 цифр, а что делать, если у меня ид из 7 цифр ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Mr. 23 часа назад

      Касательно пункта 3: Нужно ли вносить депозит, если на балансе своего аккаунта на сайте fonbet.ru находится сумма, превышающая 500 рублей?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      Илья Егоров > Mr. 22 часа назад

      Добрый день. Да, нужно

      0
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