Клотет рассказал, что его шокировало в Москве

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет поделился первыми впечатлениями от Москвы.
«Я уже успел обойти всю Красную площадь. Понравился район рядом с ней, где много магазинов и ресторанов. Очень люблю там гулять. Также видел Большой театр и спускался в метро.
Метро меня шокировало! В центре оно очень красивое и отлично сконструировано под землей, поразили расстояния и глубина метро. Я еще удивился, когда мне рассказали, что есть более глубокие станции. Москву трудно не полюбить, это очень красивый город», – сказал испанец.
- Клотет тренировал в Испании, Швеции, Норвегии, Англии и Италии.
- Его последние клубы – «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.
- Испанец сменил Андрея Талалаева. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.
Источник: «Р-Спорт»