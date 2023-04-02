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Клотет рассказал, что его шокировало в Москве

2 апреля 2023, 12:31
6

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет поделился первыми впечатлениями от Москвы.

«Я уже успел обойти всю Красную площадь. Понравился район рядом с ней, где много магазинов и ресторанов. Очень люблю там гулять. Также видел Большой театр и спускался в метро.

Метро меня шокировало! В центре оно очень красивое и отлично сконструировано под землей, поразили расстояния и глубина метро. Я еще удивился, когда мне рассказали, что есть более глубокие станции. Москву трудно не полюбить, это очень красивый город», – сказал испанец.

  • Клотет тренировал в Испании, Швеции, Норвегии, Англии и Италии.
  • Его последние клубы – «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.
  • Испанец сменил Андрея Талалаева. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Торпедо Клотет Пеп
Комментарии (6)
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NewLife
1680431197
Это правда.
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ScarlettOgusania
1680432226
метро в Москве красивое, но тебе нужно думать, как Карпину жопу надрать сегодня)
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Fialet
1680441537
Клозету наверняка больше всего зарплата понравилась.
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talgatnurzhanov2006
1680455853
Москва-это мечта...
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