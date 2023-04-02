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    Клотет рассказал, что его шокировало в Москве

    Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет поделился первыми впечатлениями от Москвы.

    «Я уже успел обойти всю Красную площадь. Понравился район рядом с ней, где много магазинов и ресторанов. Очень люблю там гулять. Также видел Большой театр и спускался в метро.

    Метро меня шокировало! В центре оно очень красивое и отлично сконструировано под землей, поразили расстояния и глубина метро. Я еще удивился, когда мне рассказали, что есть более глубокие станции. Москву трудно не полюбить, это очень красивый город», – сказал испанец.

    • Клотет тренировал в Испании, Швеции, Норвегии, Англии и Италии.
    • Его последние клубы – «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.
    • Испанец сменил Андрея Талалаева. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.04.2023 12:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +894

      talgatnurzhanov2006 2 апреля, 20:17

      Москва-это мечта...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      Fialet 2 апреля, 16:18

      Клозету наверняка больше всего зарплата понравилась.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 2 апреля, 15:45

      Не, слабо Торпедо, Карпуха хорошо знает московские команды и ему не составить труда обыгратьТорпедо, ну а там посмотрим мяч то круглый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania 2 апреля, 13:43

      метро в Москве красивое, но тебе нужно думать, как Карпину жопу надрать сегодня)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      Рыло свина > ScarlettOgusania 2 апреля, 13:46

      может он мечтает, чтоб Карпин его отодрал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania > Рыло свина 2 апреля, 13:51

      так, чтобы с корабля на бал и под расстрел болел торпедо? есть сомнения, что это ему интересно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17890

      NewLife 2 апреля, 13:26

      Это правда.

      2
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